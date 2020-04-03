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Antalya'nın sembol eserlerindeki restorasyon çalışmalarına sosyal mesafe ayarı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin sembol eserlerinden Şehzade Korkut ve Tekeli Mehmet Paşa camilerindeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

03.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:08
Antalya'nın sembol eserlerindeki restorasyon çalışmalarına sosyal mesafe ayarı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin sembol eserlerinden Şehzade Korkut ve Tekeli Mehmet Paşa camilerindeki restorasyon çalışmalarını inceledi.
Karaloğlu ve beraberindekiler, tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan Tekeli Mehmet Paşa ve Şehzade Korkut camilerindeki restorasyon çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gitti.
Çalışmaları yürütenlerden bilgi alan Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi.
Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Karaloğlu, şunları dile getirdi:
"Şehzade Korkut Camisi'nde ise büyük bir ilerleme var. Projeye uygun olarak çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede iki camimizde çalışmalar son bulacak. Hassas bir süreçten geçiliyor. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek çalışmalar sürüyor. Bu süreçte çalışmalar sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyularak yapılıyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Paşa, Tekeli, Korkut, Kültür Sanat
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