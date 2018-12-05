Antalya'nın Su Altı Keşifleri Konuşulacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:18



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:18

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin düzenlediği 'Kent-Müze-Tarih Söyleşileri' kapsamında "Akdeniz Kıyılarındaki Sualtı Keşifleri" konulu söyleşi yapılacak.Antalya Kent Müzesi'nin düzenlediği Kent Müze Tarih Söyleşilerinin Aralık ayı konuklarından ilki, "Akdeniz Kıyılarındaki Sualtı Keşifleri" başlıklı söyleşisiyle Doç. Dr. Hakan Öniz olacak. Söyleşide, Öniz ve ekibinin 2014'ten itibaren Antalya kıyılarının sualtı arkeolojik zenginliklerini ortaya çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.Doç. Dr. Hakan Öniz, modern teknolojik aletlerle donatılan araştırma gemisiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Kumluca kıyılarında ulaştığı bulguları Antalya kamuoyuyla paylaşacak. 7 Aralık Cuma saat 16.00'da Antalya Kültür Merkezi(AKM) Perge Salonu'nda gerçekleşecek söyleşiyi tüm vatandaşlar ücretsiz takip edebilecek. - ANTALYA