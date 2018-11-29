Antalya'nın Su Deposu Kırkgözler İçin 'Kirlilik ve Çekilme' Uyarısı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:18



29 Kasım 2018 Perşembe 11:18

JEOFİZİK Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, kentin en önemli su kaynağı Kırkgözler'in sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajların tehdidi altında olduğunu belirterek, "Burası elimizdeki en büyük su deposu. Suyu kirletirsek o zaman Antalya'yı terk etmek durumundayız. Başka alternatifimiz kalmadı" dedi.Türkiye'nin en büyük doğal mağarası Karain'de yaşayanların 500 bin yıl önce su ihtiyacını karşıladığı, bugün de turizmin başkenti Antalya'nın en önemli su kaynaklarının başında gelen Kırkgöz, insanlık tarihinin kullanılan en eski su kaynaklarından biri olarak biliniyor.GÖLETİN SUYU NEDEN AZALIYOR?Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, Kırkgözler'in 50 kilometrelik geniş havzası bulunduğunu söyledi. Bölgenin jeofizik etütlerinin yapılarak yeraltındaki boşluk ve karstik sistemlerinin, obrukların ve suyu besleyen yeraltı kaynaklarının belirlendikten sonra yer üstünün planlanması gerektiğini belirten Yüklü, "Ne tür tehlikeler ile karşılaşılacağının gözlenmesi gerekiyor. Kırkgözler'i, sanayileşme, tarım arazilerinin bulunması nedeniyle tarımsal ilacın aşırı şekilde kullanılması ve kaçak sondajlar tehdit ediyor. Sanayi ile suyun asbest oranını yükseltiyoruz. Çevresindeki tarım alanlarında zirai ilaç kullanılmasıyla suyu kirletiyoruz. Kaçak sondajlarla da suyu yok ediyoruz. Bunların önüne geçersek bu su kaynağını koruyabiliriz. Doğa harikası göletimiz var. Burayı ilk kullanan insanların bıraktığı haline getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.'SUYU KİRLETİRSEK ANTALYA'YI TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ'Kırkgözler'de çok ciddi su çekilmesi olduğunu belirten Atakan Yüklü, bunun da obruk denilen jeolojik oluşumlar ortaya çıkardığını söyledi. Yüklü, "Kırkgözler'in bulunduğu bölgede yüzlerce obruk yer alıyor. Bunların geometriğini, birbiriyle etkileşimini çözmemiz gerekiyor. Burası Antalya'nın bir numaralı su deposu. Daha başka su depoları ve göletler de vardı, onlar kurudu. Bazılarını yok ettik. Burası elimizdeki en büyük su deposu. Suyu kirletirsek o zaman Antalya'yı terk etmek durumundayız. Başka alternatifimiz kalmadı" dedi.BELEDİYE PROJE HAZIRLADIDiğer yandan Döşemealtı Belediyesi, yaklaşık 3.5 yıl süren çalışma sonunda ilçe sınırları içerisinde yer alan Kırkgöz ve çevresi için planlama ve uygulama yetkisi aldı. 17 farklı kurum ile Çevre ve Toprak Koruma Kurulu'ndan olumlu görüş alınan Antalya'nın içme suyu deposu Kırkgöz Göleti'nde uygulanacak rekreasyon projesinin nazım ve koruma amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Projede 300 bin metrekare yeşil alan oluşturulması kararlaştırıldı. Projede Çevre Sorunları Müzesi ve günübirlik tesis yer alıyor. Bu tesislerle ilgili yapılaşma mevcut yapıların restoresiyle oluşturulacak ve göle olumsuz bir etki yaratmayacak. Projede 2 bin 200 metre bisiklet yolu ile vatandaşların göldeki endemik bitki örtüsü ve göçmen kuşları gözlemeyebilmesi için 9 bin metre ahşap yürüyüş yolu planlandı. Ayrıca göl içerisinde sandal, kano gibi motorsuz araçlarla gezi yapılabilecek.- Antalya