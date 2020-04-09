Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü

ANTALYA'nın tarihi ilçesi Elmalı, sessizliğe büründü.

09.04.2020 07:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 07:58
Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü

ANTALYA'nın tarihi ilçesi Elmalı , sessizliğe büründü. Batı Antalya 'nın yaylası ve el sanatları merkezi olan Elmalı ilçesinde caddeler ve sokaklar bomboş kaldı.

Tarihi, Osmanlı'nın kuruluşuna öncülük eden Tekeli Beyleri'ne dayanan Elmalı, Antalya'nın tarihi ilçelerinden biri. 2053 metre yüksekliğindeki Elmalı Dağı'nın eteklerindeki ilçede sessizlik hakim. Yöresel Elmalı helvasının üretiminin yapıldığı ve yöresel ürünlerin satıldığı, bakır ustalarının, kalaycıların yer aldığı tarihi çarşıda hüzün hakim. İlçenin merkezi konumundaki Atatürk Caddesi'ndeki iş yerleri kapalıyken, Elmalı'nın simgesi olan ve 1602 yılında yapılan, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Ketenci Mehmet Paşa Camisi ve çevresinde de neredeyse kuş uçmuyor. Bu yıl 668'incisi yapılacak olan Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri Sahası'nda bu sessizlikten nasibini almış ve yeşil çayırda çalışan pehlivanlar yok.

Türk- Osmanlı mimarisinin en önemli simgelerinden biri olan Safranbolu evleri ve Kastamonu konakları kadar eşsiz bir tarihi güzelliği sahip, ahşap- taş karışımı yapısı olan 500 yılık Elmalı evleri bu sessizlikten payını almış durumda. İnsanlar virüs önlemleri kapsamında evine çekilirken, tarihi evlerin dar sokaklarında aynı görüntü hakim durumda. Elmalılar, koronavirüs tehlikesinin bir an önce bitmesini, nisan ayı sonu itibariyle gelemeye başlayan yaylacıları ve her gün Elmalı'ya gelen dostlarını bekliyor.

'VATANDAŞLARIN HASSASİYETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye olarak koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Öztürk, "Biz her türlü önlemi alsak da asıl önlem sizlerde bitiyor. Şu an bulunduğumuz nokta Elmalı'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi. Gördüğünüz gibi an itibariyle bomboş. Bu sizin evde kalma önlemlerine gösterdiğiniz önemden kaynaklanıyor. Bu hassasiyetinize teşekkür ediyor, sizlerin alınan önlemlere bir süre daha azami derecede riayet etmenizi rica ediyorum. Hayat eve sığar, bir süre daha evde kal Elmalı" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Elmalı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle topyekün mücadele! Özel hastanelerle ilgili çok önemli karar Haberler
Koronavirüsle topyekün mücadele! Özel hastanelerle ilgili çok önemli karar
Salgın bizi ne kadar tedirgin etse de, iyileşenlerin sayısı ölenlerden 4 kat fazla Haberler
Salgın bizi ne kadar tedirgin etse de, iyileşenlerin sayısı ölenlerden 4 kat fazla
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir’de en riskli ilçeler Haberler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

08:14: Kara yollarında durum - Haber 08:04: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber 07:58: Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü - Haber 07:57: Evden palyaço yayını - Haber 07:48: Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 yaralı - Haber 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin