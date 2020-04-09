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Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü

Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründüAntalya'nın Elmalı ilçesi alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

09.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:04
Antalya 'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü
Antalya'nın Elmalı ilçesi alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Batı Antalya'nın yaylası ve el sanatları merkezi olan Elmalı ilçesinde caddeler ve sokaklar bomboş kaldı.
Tarihi, Osmanlı'nın kuruluşuna öncülük eden Tekeli Beyleri'ne dayanan Elmalı, Antalya'nın tarihi ilçelerinden biri. Teke beylerinin ve Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Teke Sancak Beyleri'nin yaylası konumunda olan tarihi yaylada sessizlik hakim. 2053 metre yüksekliğindeki Elmalı Dağı'nın eteklerindeki ilçede herkes evlerine çekilmiş durumda. Yöresel Elmalı helvasının üretiminin yapıldığı, yöresel ürünlerin satıldığı, bakır ustalarının, kalaycıların yer aldığı tarihi çarşıda tam bir hüzün var. Hafta sonu çevredeki ilçelerin insanlarının kebap yemek için geldiği Elmalı'nın girişindeki ana merkezi Atatürk Caddesi'nde her yer kapalı. Elmalı'nın simgesi olan 1602 yılında yapılan, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Ketenci Mehmet Paşa Camisi ve çevresinde kuş bile uçmuyor. Bu yıl 668. yapılacak olan Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri Sahası'nda bu sessizlikten nasibini almış ve yeşil çayırda çalışan pehlivanlar yok.
Türk- Osmanlı mimarisinin en önemli simgelerinden biri olan Safranbolu evleri ve Kastamonu konakları kadar eşsiz bir tarihi güzelliği sahip, ahşap- taş karışımı yapısı olan 500 yılık Elmalı evleri bu sessizlikten payını almış durumda. İnsanlar virüs önlemleri kapsamında evine çekilmiş durumda. Tarihi evlerin dar sokaklarında aynı görüntü hakim durumda. Elmalılar, koronavirüs tehlikesinin bir an önce bitmesini, nisan ayı sonu itibariyle gelemeye başlayan yaylacıları ve her gün Elmalı'ya gelen Elmalı dostlarını bekliyor.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Dünya çapında derin yaralar açan koronavirüs salgınına karşı Elmalı Belediyesi olarak her türlü önlemi alıyoruz. Biz her türlü önlemi alsak da asıl önlem sizlerde bitiyor. Şu an bulunduğumuz nokta Elmalı'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi. Gördüğünüz gibi an itibariyle bomboş. Bu sizin evde kalma önlemlerine gösterdiğiniz önemden kaynaklanıyor. Bu hassasiyetinize teşekkür ediyor, sizlerin alınan önlemlere bir süre daha azami derecede riayet etmenizi rica ediyorum. Hayat eve sığar, bir süre daha evde kal Elmalı" dedi. Antalya’nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Elmalı, Güncel
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