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Antalya'nın tüm ilçelerinde Ekim Ayı Huzur Toplantısı yapıldı

Antalya Emniyet birimlerince Antalya'nın tüm ilçelerinde düzenlenen Huzur Toplantısı kapsamında trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik kameralarının önemi gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

07.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:39 Antalya'nın tüm ilçelerinde Ekim Ayı Huzur Toplantısı yapıldı
Antalya Emniyet birimlerince Antalya'nın tüm ilçelerinde düzenlenen Huzur Toplantısı kapsamında trafik, şüpheli şahıs ihbarı ve güvenlik kameralarının önemi gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Ekim ayı içerisinde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Huzur Toplantıları yapıldı. Toplantılara mahalle muhtarları, toplu taşıma aracı şoförleri, esnaflar, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 360 civarında vatandaş katıldı. Emniyet müdürlüğünün değişik birimlerince yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında tespit ve talepler ilgililere iletildi.

İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirlerinin başkanlığında yapılan toplantılara emniyetin değişik birimlerinin temsilcileri de katıldı ve kendi konuları ile ilgili sorun ve talepleri not alarak, sorunların çözüme kavuşması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Araçta sigara kullanımı

Diğer yandan yaya güvenliğinin yaşam önceliğiyle eş değer olduğu vurgulanarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" kampanyası hakkında bilgilendirme yapıldı. Tüm motosiklet kullanıcılarının standart kask kullanmasına yönelik başlatılan "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesi kapsamında da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtilerek, araç kullanırken sigara içmemeleri konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Ayrıca günübirlik kiralık evler, tarım bölgelerinde çalışan mevsimlik işçiler, turizm bölgelerinde çalışan ve otel lojmanlarında konaklayan personel, inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerle ilgili 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince kimlik bildiriminde bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

Suçların önlenmesi, meydana gelen olayların ivedilikle çözülmesi ve suç işleyen şahısların kısa sürede yakalanmasının sağlanması amacıyla güvenlik kameralarının önemi de belirtildi. Şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 155 Polis Hattı'na, "Alo 140 Terör İhbar Hattı'na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA

Antalya, Huzur, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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