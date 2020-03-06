Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu

YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. Antalya 'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2019 tarihli son nüfus verilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. Bu kapsamda yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 5 ilin milletvekili sayısı değişti. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi, İstanbul'un milletvekili sayısı da 2 arttı. Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı ise 1 azaldı



Diğer yandan Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. - ANTALYA