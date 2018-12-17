Antalya'nın 'Yeşil Enerjili' 2 Camisinde Artık Cemaatten Para İstenmiyor

Kaynak: DHA

Antalya'da güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sorununu çözen 2 caminin elektrik faturası için artık cemaatten para istenmiyor. İhtiyaç fazlası elektriği sisteme satan camiler, para da kazanıyor. Almanya'da yaşayan ve orada güneş enerji paneliyle elektrik üreten bir firmanın sahibi olan Ayşe Özkan (51), 2011 yılında Türkiye'ye gelerek, bu sistemle ilgili girişimlerde bulunmak istedi. 2012 yılında güneş enerjisinden elektrik üretme sisteminin yolunun yasayla açılmasının ardından bu işi bir meslek olarak insanlara kazandırmak isteyen Özkan, Konyaaltı ilçesinde Özel Kariyer Meslek Kursu'nu kurup burada güneş panellerinden elektrik üretimi ve birçok dalda meslek elemanları yetiştirmeye başladı.Güneş panellerinin kullanım alanlarını ve faydalarını anlatmak adına Konyaaltı ilçesindeki Bahtılı ve Çakırlar camilerinin görevli imamlarıyla görüşen Özkan, yaz ve kış aylarında ısıtma ve soğutma sistemleri için camilerin aşırı elektrik tükettiğini tespit etti. 2 bin 243 caminin bulunduğu Antalya genelinde elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan bir cami olmadığını da tespit eden Ayşe Özkan, İl Müftüsü Osman Artan ile görüşerek camilere uygun fiyatla güneş paneli sistemi yerleştirebileceğini söyledi. Müftü Artan'ın da desteklediği proje kapsamında Bahtılı ve Çakırlar camilerine güneş panelleri yerleştirildi.CAMİ İMAMLARI ARTIK PARA YARDIMI İSTEMİYORİki cami, 30 ile 50 bin TL arasında ödedikleri güneş panelleri sistemini uzun zamandır kullanıyor. Aylık ortalama 300 ile 750 TL arasında değişen ısıtma ve soğutma giderlerini tamamen sıfırlayan camiler, ayrıca kullanımlarından artan elektrik enerjisini de trafo sistemine satarak para biriktirdi. Bahtılı Camii'nin kısa sürede 3 bin TL civarında para biriktirdiği, Çakırlar Camii'nin trafo bağlantı projesinin henüz devam ettiği kaydedildi. Antalya'nın tek 'yeşil enerjili' camileri olan iki caminin görevli imamları da cemaatten para yardımı istemek zorunda kalmadıklarını ifade etti.'KURUŞ KURUŞ PARA İSTERKEN SIKINTI ÇEKİYORDUK'Antalya'nın güneşten yana oldukça iyi bir konumda olduğunu belirten İl Müftüsü Osman Artan, bu enerjinin boşa harcanmaması için projeyi desteklediklerini söyledi. Antalya'daki 2 bin 243 caminin aydınlatma giderlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden karşıladıklarını, ancak ısınma-soğutma ve diğer giderleri cemaatin desteğiyle ödeyebildiklerini ifade eden Artan, Isıtma ve soğutma giderleri ayrı bir abonelikle ayrı faturalandırılır. Bunun giderleri de cemaatten alınır. Çoğu zaman da parayı toplarken kuruş kuruş sıkıntı çekmekteyiz. Çakırlar ve Bahtılı camilerimize böyle bir proje yapılacağı söylendi. Biz de destek olduk. Üretilen elektrik ihtiyaçtan fazla ise trafoya satılıyor. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Camilerde kışın vatandaşlarımız sıcakta yazın da serinde namazlarını kılabiliyor. Bir kere masraf yapıldıktan sonra her ay gelen faturalarla cemaat huzursuz olmuyor dedi.Aydınlanma sayaçlarının devletin ödeme kapsamında olduğunu ve o kısma çok fazla müdahale edemediklerini belirten Ayşe Özkan da imamların cemaatten sürekli para istemek zorunda kalmasının bu sistemle önüne geçildiğini söyledi. Camilerin hiç elektrik kullanmaması halinde aylık ürettiği enerjiyi trafoya satarak 1200 TL'ye kadar para kazanacağını da belirten Özkan, bu paranın camilerin diğer ihtiyaçlarına kullanılabileceğini söyledi.