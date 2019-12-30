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Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışıAntalya'nın Akseki, İbradı ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

30.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:15
'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı
Antalya'nın , İbradı ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya ve Antalya- Burdur karayollarında, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Akseki'de gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. İlçe merkezi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Antalya ve Konya karayolunun geçiş noktasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de kar yağışı görüldü. İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Alacabel'deki kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ağır tonajlı araçların yola geçişine izin verilmediği, diğer araçların da kontrollü gönderildiği belirtildi.
İBRADI'DA KAR ETKİLİ OLDU
Kar, İbradı ilçesinde de etkisini gösterdi. Gece başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.
ELMALI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Elmalı ilçesinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Karlı ve beyaz bir sabaha uyanan Elmalı halkı karı sevinçle karşıladı. Gündelik hayatı etkilemeyen yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Elmalı'da uzun zamandır beklenen kar lapa lapa yağdı ve sokaklarda insanlar kartopu oynarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
ÇUBUKBELİ'NDE KAR NEDENİYLE YOL KAPANDI
Antalya kent merkezine ulaşımın sağlandığı karayolu geçiş noktası olan ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki 925 rakımlı Çubukbeli mevkisinde de kar yağışı görüldü. Bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoldaki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yolun peyderpey ulaşıma açıldığı kaydedildi.
KORKUTELİ'DE KAR KALINLIĞI 25 SANTİME ULAŞTI
Korkuteli'de kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santime kadar ulaştı. İlçe halkı güne kar yağışıyla uyanırken, iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için harekete geçti.
YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
İlçe merkezinden 'yayla mahalleleri' olarak ifade edilen yüksek kesimlere ulaşımı sağlayan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerine bağlı ekipler kent merkezindeki yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yayla bölgelerine ulaşımı sağlayan yollara müdahale için harekete geçti.
İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ
İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, elektrik tellerinde kopmalar meydana geldi. Kent merkezinde sabaha karşı elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı.
KAYMAKAM: EĞİTİMDE TATİL KARARIMIZ YOK
Kaymakam Ömer Çimşit, "Şu an eğitimle ilgili bir tatil kararımız yok. Taşımalı eğitimle ilgili de aldığımız bir karar yok. Gidebilenler okuluna gitsin, gidemeyenlere ise zorlama yok. Yollar Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerinin çalışmasıyla açılmaya çalışılıyor" dedi.
Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Antalya, Akseki, Elmalı, Güncel

Kaynak: DHA


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