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Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı (2)

KORKUTELİ'DE KAR KALINLIĞI 25 SANTİME ULAŞTIKorkuteli'de kar yağışı dün gece etkisini gösterdi.

30.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:49 Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı (2)

KORKUTELİ'DE KAR KALINLIĞI 25 SANTİME ULAŞTI

'de kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santime kadar ulaştı. İlçe halkı güne kar yağışıyla uyanırken, iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için harekete geçti.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

İlçe merkezinden 'yayla mahalleleri' olarak ifade edilen yüksek kesimlere ulaşımı sağlayan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerine bağlı ekipler kent merkezindeki yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yayla bölgelerine ulaşımı sağlayan yollara müdahale için harekete geçti.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, elektrik tellerinde kopmalar meydana geldi. Kent merkezinde sabaha karşı elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı.

KAYMAKAM: EĞİTİMDE TATİL KARARIMIZ YOK

Kaymakam Ömer Çimşit, "Şu an eğitimle ilgili bir tatil kararımız yok. Taşımalı eğitimle ilgili de aldığımız bir karar yok. Gidebilenler okuluna gitsin, gidemeyenlere ise zorlama yok. Yollar Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerinin çalışmasıyla açılmaya çalışılıyor" dedi.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ ( ),



Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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