Antalya Noel Baba Ölüm Yıl Dönümünde Demre'de Anıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:51



06 Aralık 2018 Perşembe 15:51

Dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yapılan ayinle anıldı.Tüm dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hıristiyan dünyasının ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ndeki anma ayini yapıldı. Anma ayinini Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine Fener Rum Patrikhanesi'nden, Yunanistan ve Ukrayna'nın yanı sıra farklı ülkelerden ve Antalya'dan gelen Ortodoks din adamları, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Marulis'in de aralarında bulunduğu 600'e yakın kişi katıldı.Ayinde din adamları, Aziz Nikolaos, barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi için, tüm dünyada savaşların ve açlığın sona ermesi ve tüm insanlığın mutluluğu, refahı, insanların barış içinde yaşaması için dua etti. İlahilerin de söylendiği ayinin sonunda Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Marulis bir dua okudu. Ayin sonunda din adamları, ayine katılanlara kutsanmış ekmek ikram etti. Ayine katılanlar da dua etti.Ayin sonunda Türkçe ve Rumca bir konuşma yapan din adamı Hıristomas Kalaycı, dünyaya ve insanlığa barış, dostluk, kardeşlik ve dinler arasında diyalog diledi. Türkçe konuşmasında, 20 senedir Demre'ye gelip gidiyoruz. Gösterdiğiniz anlayış, hoşgörü için büyük bir teşekkür. Herhalde siz de anladınız ki gayemiz yalnız ve yalnız Aya Nikola Kilisesi'nde dua etmektir. Başka hiçbir gayemiz yok, emelimiz yok, olamaz da. Bize gösterdiğiniz sevgi ve saygı için hepinize, en büyükten, en küçüğüne kadar çok teşekkür ediyoruz. Aya Nikola zor günlerimizde yardımcımız olsun. Çünkü onun ruhen burada olduğuna inanıyoruz. Böyle bir ermiş kişinin burada olduğu için şanslısınız dedi.'BİZİ BU SENE DE KIRMADIKLARI İÇİN MİNNETTARIZ'Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy olmak üzere kendilerine anlayış gösteren tüm kamu kurumlarına teşekkür eden Hıristomas Kalaycı, Bizi bu sene de kırmadıkları için minnettarız. Patrikhane ve özel kişi olarak hepsine minnettarız. Bizi seven, sevmeyen herkese teşekkür ediyoruz ve seviyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diye konuştu.Halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos MS 300'e doğru Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara'da, zengin bir buğday tüccarının oğlu olarak dünyaya geldi. Gençliğinde yine bir Likya Birliği şehri olan bugün Demre ilçesi olan Myra Antik Kenti'ne din adamı olarak göç etti. Daha sonra Myra başpiskoposu seçildi. Aziz Nikolaos'un 6 Aralık 343 yılında, 65 yaşında öldüğü biliniyor. Myralılar ölümünden sonra bir kilise yaparak içindeki lahide sonsuz uykusuna bırakmıştır. Mezarı bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi olarak kullanılan müze içinde yer alıyor. Haçlı seferleri sırasında 1087 yılında İtalya'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar, Aziz Nikolaos'un bazı kemiklerini çalarak Bari'ye götürmüş ve yaptıkları kiliseye gömmüşlerdir. Onun olduğu sanılan bazı kemiklerde bugün Antalya Müzesi'nde saklanmaktadır. Bugün dünyada birçok kentin koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Nikolaos'a adanmış 2 bine yakın kilise vardır.