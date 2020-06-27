ANTALYA Normalleşme sürecinde hayranlarıyla buluşan Sibel Can Sizleri çok özledim

Normalleşme sürecinde hayranlarıyla buluşan Sibel Can: Sizleri çok özledimANTALYA'nın Serik ilçesinde, Sibel Can, normalleşme sürecinde ilk kez hayranlarıyla buluştu.

27.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:20
Normalleşme sürecinde hayranlarıyla buluşan Sibel Can: Sizleri çok özledim
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Sibel Can, normalleşme sürecinde ilk kez hayranlarıyla buluştu. İzleyiciler, ateşleri ölçülüp, maske takarak konser alanına alınırken, sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi. Sibel Can, "Gerçekten sizleri çok özledim. Sizlerle birlikte olmak, sahnede olmak çok güzel" dedi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Sueno Deluxe Otel'de, Sibel Can konser verdi. Normalleşme sürecinde hem bölgedeki ilk konser olan hem de Sibel Can'ın ilk kez hayranlarıyla buluştuğu konser, otelin amfi tiyatrosunda yapıldı. Konser öncesi gelen yerli ve yabancı müşterilere girişte ateş ölçümü yapıldı, maske ve Türk bayrağı verildi. Konser alanında da sosyal mesafeye dikkat edildi. İzleyicilere konser boyunca maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye uymaları söylendi.
Konser öncesi hep birlikte 10. Yıl Marşı söylendi. Ardından Sibel Can sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat süren konserde Can, "Gerçekten sizleri çok özledim. Alkışlarınızı görebilir miyim? Sizlerle birlikte olmak, sahnede olmak çok güzel. Hepimizin için gerçekten kötü ve zor bir süreçti. Ama sağlıkla atlattık. Yine tabii dikkat edeceğiz. Her şey yeniden başlamış gibi hep iyi olsun. Hep güzel olsun. Bu tabii ki hepimiz için geçerli. Sevdiklerimizle çoluğumuzla, çocuğumuzla hep mutlu olalım. Güzellikler yaşayalım" dedi. ANTALYA Normalleşme sürecinde hayranlarıyla buluşan Sibel Can Sizleri çok özledim

Kaynak: DHA

Etiketler: Sibel Can, serik, Magazin, Güncel, Haber

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