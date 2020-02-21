Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Kaan A., oturduğu 5 katlı binanın çatı katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kaan A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI
Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen ve Kaan A,'yı yerde gören anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anne, polisler tarafından sakinleştirildi. Uzun süre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kaan A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.