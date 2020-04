ANTALYA Oğlu koronavirüsten ölen 83 yaşındaki kadın, hastalığı yenip alkışlarla taburcu oldu

Oğlu koronavirüsten ölen 83 yaşındaki kadın, hastalığı yenip alkışlarla taburcu olduANTALYA'da hipertansiyon hastası Ayşe Polat (83), oğlu Kemal Yılmaz'ı (61) kaybettiği yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edilen Ayşe Polat, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.İstanbul'da oturan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Yılmaz bir süre önce koronavirüse (Covid-19) yakalanarak yaşamını yitirdi. Kemal Yılmaz'ın cenazesi Antalya 'nın Akseki ilçesinde toprağa verilirken, Ayşe Polat da Akseki'ye getirildi. Burada bir süre sonra yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşayan Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testlerde koronavirüs numunesi pozitif çıkan hipertansiyon hastası Ayşe Polat, servise alınarak gerekli tedaviler uygulandı. Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez gözetiminde doktor ve hemşireler Polat'ın koronavirüsü yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçlar uygulanan Ayşe Polat, 20 günlük tedavinin ardından bugün alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden çıkarken duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.'BİZE MORAL KAYNAĞI OLDU'Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, Çin'de geçen aralık ayında ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını kapsamında Manavgat Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini belirterek, "O günden bugüne biz elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür hastalarımızın teşhis, tedavi ve her türlü imkanlarla bunları yapıyoruz. En son basında yer alan Türkiye'de ikinci vaka olarak İstanbul'da vefat eden kişinin annesi de bizde yatıyordu. Teyze 83 yaşında. ve bugün teyzeyi taburcu ettik. 20 gün kadar bizde misafir oldu. Her türlü özveriyi gösteren başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere hemşirelerimizden ve diğer temizlik görevlilerine kadar bakımını üstlenen herkese teşekkür ediyorum. Teyzemizin 83 yaşında taburcu olup evine gitmesi bize bir moral kaynağı oldu. Bu şekilde tedavisi devam eden hastalarımız için de bir umut kaynağı oldu. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.'ŞİFAYLA TABURCU ETTİK'Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öznur Dünmez de hastayı 19 Mart günü Akseki'den nakil aldıklarını söyleyerek, "Şüpheli Covid-19 vakası olarak servisimize yatırdık. Daha sonra yapılan testlerimizde pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızı tedavisini rehberimizdeki gibi yaptık. 20 gün kadar servisimizde kabul edildi. Tedavisini gördü. Takipleri yapıldı. 20 gün sonra da şifayla taburcu ettik. Şu an 14 gün süreyle evde izole olması gerekiyor. Yakın teması olmaması gerekiyor. Ziyaretçi yasağı var. Yakınlarıyla görüşmeyecek. Ayrı bir odada 14 gün süreyle kalması gerekiyor. Ayşe teyzemiz bu hastalığa yakalanan herkes için örnek olmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA