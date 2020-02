Antalya oğlunun sağlığı için evini atölyeye çevirdi

Oğlunun sağlığı için evini atölyeye çevirdiANTALYA'da, beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastası oğlu Mehmet Emir'in (6) yoğun tedavisi dolayısıyla evini atölyeye çeviren Özge Koptur (32), el işi çanta, yastık ve botları sosyal medya hesaplarından satışa sunuyor. Oğluyla birlikte öğlene kadar okulda olan anne, akşama kadar devam eden fizik tedavinin ardından döndüğü evde el işine başlıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar göz nuru döken Koptur, Mehmet Emir'in her adımında tüm yorgunluğunun geçtiğini söylüyor. Antalya 'da 6,5 aylıkken 1 kilogram olarak dünyaya gelen Mehmet Emir Koptur'un serebral palsi hastası olduğunu 4 aylıkken öğrenen Özge Koptur, hayatını oğluna adadı. Mehmet Emir'in beyninin sol tarafının çalışmadığını öğrendiğinde adeta yıkıldığını belirten Özge Koptur, o anda çok zor bir sürecin başlamış olduğunu anladığını söyledi.Doktorların yoğun tedavi gerektiğini söylediği oğlunun yürüyebilmesi ve konuşabilmesi için hayatını ona adayan Özge Koptur, Mehmet Emir'in bu sürede yoğun fizik tedavinin yanı sıra iki kez de göz kayması nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi. Mehmet Emir'in 2 yaşına kadar hiç konuşamadığını, sadece emekleyebildiğini belirten anne, 3 yaşından sonra konuşmaya, apalamaya ve diz üstünde durmaya başlayan Mehmet Emir'deki gelişmelerin umut verici olduğunu ifade etti. Oğlunun yaşıtları gibi yürüyebilmesi, okula ve parka gidebilmesi için daha yoğun bir tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran Özge Koptur, bunun için bir anne olarak elinden geleni yapmaya çalıştığını anlattı.'EVİMİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİM'Mehmet Emir'in tedavi masraflarını karşılayabilmek için iki yıl önce el işleri yapmaya başladığını belirten Koptur, 'Evimi resmen atölyeye çevirdim" dedi. El işi çanta, bot, yastık yapıp sattığını belirten Özge Koptur, 'Mesela yılbaşı botları tasarladım. Çok ilgi gördü. 14 Şubat Sevgililer Günü için yastıklar yapıp sattım. 100 tane yastık Mehmet Emir'in iki aylık fizik tedavisini karşıladı" dedi.SABAHLARA KADAR GÖZ NURU DÖKÜYORGüne yoğun tempoyla başladıklarını ifade eden Özge Koptur, 'Sabahtan öğlene kadar Mehmet Emir'i ana sınıfına götürüyorum. Öğleden sonra ise akşama kadar fizik tedavi görüyor. Akşam çocuklarım uyuduktan sonra el işlerini yapmaya başlıyor. Bazen saat 04.00-05.00'e kadar el işi yapıyorum" dedi. Günlerinin zor ve yoğun geçtiğini belirten Özge Koptur, 'Birçok insan bana 'Nasıl başarıyorsun bunları' diye soruyor. Bunun nedeni oğlumda her geçen gün ilerleme görmüş olmam. Oğlumun adımlarını gördüğüm zaman tüm yorgunluğum geçiyor. Oğlum için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.'DESTEK BEKLİYORUZ'Oğlunun tedavisi için yaptığı elişlerinin satılması gerektiğini söyleyen Koptur, 'Instagram'da 7 binden fazla takipçimiz var. Twitter'da, Facebook'ta açtığımız hesaplardan sipariş verilebiliyor. Herkesten destek bekliyoruz. Sipariş veremeyenler Mehmet Emir'i sayfalarında paylaşırsa çok memnun oluruz" dedi.'YÜRÜMEK İSTİYORUM'Büyük çaba sarf ederek yürüme bandında adım atmaya çalışan Mehmet Emir ise 'Yürümek istiyorum. Okula gitmek istiyorum" derken, annesinden sonra en büyük destekçileri ise ablaları Merve (17) ve Alara (8). Küçük kardeşlerinin üzerine titreyen iki ablanın da en büyük dileği Mehmet Emir'in bir an önce yürüyebilmesi.