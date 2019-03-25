Antalya Öğrenciler Pazarda Tezgah Açıp, 2 Durağa Kitaplık Yaptırdı

Kaynak: DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğrencilerin pazarda tezgah açıp sebze satarak kazandığı parayla 2 otobüs durağına kurulan kitaplıklar açıldı. Manavgat'taki Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 otobüs durağına kitaplık kuruldu. Öğrencilerin pazarlarda tezgah açıp çeşitli sebzeler satarak elde ettikleri gelirle hazırladıkları kitaplıklar Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, okul yetkilileri ve öğrenciler tarafından hizmete sunuldu. Kaymakam Mustafa Yiğit ve Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, kitaplığa Atatürk'ün Nutuk kitabını koydu.Kaymakam Mustafa Yiğit, gerçekleştirilen projenin önemli olduğunu belirterek, insanlarımızı okumaya teşvik etmek gerektiğini söyledi. Yeni Zelanda'daki hain terör eylemini hatırlatan Kaymakam Yiğit, Orada bir cani Müslümanları katletti. Bazıları şunu soruyor, 'Bu insan bu kadar bizim tarihimizi biliyor da, bizim insanımız neden bilmiyor' Bunun için okumak gerekiyor. Muhtemelen de o cani de çok okumuş ama kötü şeyler okumuş. Bir caniye dönüşmüş. Biz iyi şeyler okutalım. İyi insanlar yetiştirelim. Gençliğimiz örnek olsun, örnek insanlar yetişsin. Bu proje örnek bir proje olur kanaatindeyim. Türkiye geneline bile yaygınlaşabilecek bir düşünce dedi.Kaymakam Mustafa Yiğit çabalarından dolayı öğrencileri de tebrik etti.