03 Mart 2019, 23:24
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Antalya Öğretmenevinde Yangın Çıktı

Antalya Öğretmenevinde Yangın Çıktı

Antalya Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Antalya Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Kepez ilçesinde bulunan Antalya Öğretmenevi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman bütün binayı sardı. Öğretmenevi'nde konaklayan vatandaşlar ile çalışanlar panik yaşadı.

Üst katlarda bulunanlar yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenenlere, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kepez, Antalya, Güncel
Kaynak: AA