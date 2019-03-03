Antalya Öğretmenevinde Yangın Çıktı

Antalya
Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kepez
ilçesinde bulunan Antalya
Öğretmenevi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman bütün binayı sardı. Öğretmenevi'nde konaklayan vatandaşlar ile çalışanlar panik yaşadı.
Üst katlarda bulunanlar yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı.
Dumandan etkilenenlere, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kepez, Antalya, Güncel
Kaynak: AA