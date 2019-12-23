Haberler » Güncel » Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı - Haber

Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı

Öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladıAntalya'da, beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici (45), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı sürücü tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı.

23.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:38 Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı
Öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı
'da, beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici (45), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı sürücü tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı. Ekici, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giderken, 'yol verme' nedeniyle başka sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
'BEN GALİBA ÖLECEĞİM'
Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. Ekici ise bu sırada Ben galiba öleceğim diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. , aracının plakasını belirlediği saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46   Kadıköy'de sahildeki çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı - Haber
13:46   Tarsus'ta trafik denetimi yapıldı - Haber
13:46   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine... - Haber
13:41   Ortaca emniyetinden anket çalışması - Haber
13:41   Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 13:52:09