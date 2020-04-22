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ANTALYA Öğretmenlerden 23 Nisan'a özel klip

Öğretmenlerden 23 Nisan'a özel klipFİNİKE Atatürk İlkokulu sınıf öğretmenleri, Barış Manço'nun seslendirdiği, 'Bugün Bayram' şarkısıyla '23 Nisan Şiiri'ne işaret diliyle klip çekti.

22.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:33
Öğretmenlerden 23 Nisan'a özel klip
FİNİKE Atatürk İlkokulu sınıf öğretmenleri, Barış Manço'nun seslendirdiği, 'Bugün Bayram' şarkısıyla '23 Nisan Şiiri'ne işaret diliyle klip çekti. Finike Atatürk İlkokulu Müdürü Fahrettin Demirdal ve sınıf öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına işaret diliyle klip çekti. Sınıf öğretmeni Meryem Güleç koordinatörlüğünde hazırlanan videoda yer alan 15 öğretmen, önce Barış Manço'nun seslendirdiği, 'Bugün bayram' şarkısını, ardından da 23 Nisan şiirini işaret diliyle söyledi.
Okul Müdürü Fahrettin Demirdal, bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında okul olarak görevli olduklarını ancak koronavirüs (covid-19) tedbirlerine yönelik törenlerin iptal edilmesi üzerine hazırlıklarını farklı şekilde devam ettirdiklerini belirterek, "Tören alanında söylenmesi planlanan şarkı ve şiire klip çektik^" dedi.
Okulların tatil olması ve sosyal mesafe kuralları gereği öğretmenlerin kendi evlerinde çektikleri videoların sınıf öğretmeni Meryem Güleç tarafından montajlandığını belirten Müdür Demirdal, kliple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı taçlandırmak istediklerini ve bunu da sosyal medya üzerinden paylaşacaklarını kaydetti. ANTALYA Öğretmenlerden 23 Nisan’a özel klip

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Manço, 23 Nisan, Güncel , Haber
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