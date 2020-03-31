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ANTALYA Oğul veren arılar marketin çatısında toplandı

Oğul veren arılar marketin çatısında toplandıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde oğul veren arılar marketin çatısına toplandı.

31.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:56
Oğul veren arılar marketin çatısında toplandı
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde oğul veren arılar marketin çatısına toplandı. Yüzlerce arı bölgeye kışlama için gelen bir arıcı tarafından kovana alınarak uzaklaştırıldı.
Kumluca Toptancı Hali karşısında market işleten Ramazan Sarıkeçili, bu sabah iş yerinin çatısında toplanan arıları fark etti. Arıların zarar vermesinden çekinen Ramazan Sarıkeçili, iş yerinin önünden geçen tanıdığı İzzet Gökce'den yardım istedi. İzzet Gökce de bahar geldiği için arıların oğul vermiş olabileceğini söyledi. İzzet Gökce, kış konaklaması için Kumluca'ya gelen Ordulu arıcı Arslan Ural'a ulaşıp, arıları kovana almasını istedi. Arslan Ural da markete gelerek arıları kovana topladı.
Market sahibi Ramazan Sarıkeçili, "İş yerimin önünde dikiliyordum. Bir anda arı bastı üstüme. Bu arılar hastalıklara ilaç. İzzet geldi. Ben içeri kaçtım. Arıcıyı bulduk. Arıcı da arıları alıyor" dedi. Arıcı Arslan Ural ise "Bu baharın habercisidir. Arılar oğul saldı. Kovanlardan çıkan arılar esnaf arkadaşımızın çatısına sarmış. Esnafımıza sürpriz yapmış" diye konuştu.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baharın müjdecisi ilk arı oğlumuz geldi. Biz de oğlumuzu aldık. Kovanımıza koyduk. Akşam ezanıyla birlikte yeni yerine gidecek inşallah. Korona da olsa her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi. ANTALYA Oğul veren arılar marketin çatısında toplandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kumluca, Güncel

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ANTALYA Oğul veren arılar marketin çatısında toplandı
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