ANTALYA Okul harçlığı için 'caddylik' yaparken milli takım oyuncusu oldu

Okul harçlığı için 'caddylik' yaparken milli takım oyuncusu oldu

Antalya'da okul harçlığını çıkarmak için 'caddy' olarak başladığı golfte milli takım oyunculuğuna yükselen Fahrettin Kök (27), başarısıyla örnek oldu.

Türkiye'de uluslararası standartlardaki 22 golf sahasından 16'sını bünyesinde barındıran Antalya, yerli-yabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet ediyor. Yıllık 500 bin oyunla 130 milyon dolarlık gelir elde edilen golf turizmi hem ülke ekonomisini hem de ilçe halkını kalkındırıyor. Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde oturan ve okul harçlığını çıkarmak için ailesinin yönlendirmesiyle 14 yaşında golfle tanışan Fahrettin Kök, 'caddy' (Oyuncuların vuruş sopalarını ve eşyalarını taşıyan, onlara yardımcı olan ve danışmanlık görevinde de bulunabilen kişi) olarak başladığı golfte kısa sürede hızla yükseldi.

GOLF MİLLİ TAKIM OYUNCUSU

Bir taraftan okul harçlığını çıkaran Fahrettin Kök, boşta kaldığı zamanlarda ise golf sahasında deneme atışları yaptı. Kök, profesyonel golfçü olmak için kendine golf seti aldı. Golf eğitmenlerinden ders de alan Kök, liseden mezun olduktan sonra golfe profesyonel olarak devam etti. Golf Milli Takımı'na seçildikten sonra 2010 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Europen Takım Şampiyonası'na katılan Kök, altın madalyanın sahibi oldu. En sevdiği golf sopası '7' numarayla iyi arkadaş olan Kök, ustalığını golf topunu sektirerek gösteriyor.

Okul harçlığını çıkarmak için başladığı yolda hem meslek sahibi olup hem de milli sporcu olan Kök, Babamın tavsiyesiyle başladım. Okul harçlığımı çıkarmak amacıyla hafta sonları geliyordum. Zamanla her şeyi öğrendim ve golf eğitimini sürdürdüm. Sonraları milli takım oyunculuğuna kadar yükseldim. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda turnuvaya katıldım. 2010 yılında Bulgaristan'da takım olarak şampiyon olduk dedi.

Kök bugünlerde Maxx Royal Golf Club Otel'de golf operasyon sorumlusu olarak hem spor hem de meslek yaşamına devam ediyor.

Kaynak: DHA