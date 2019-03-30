Antalya Okulda Kalbi Duran Aynur, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: DHA

Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandıAntalya'da, okulda teneffüs sırasında kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan'ın (14) cenazesi, toprağa verildi. Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, Güzel kızım benim, yavrum, kuzum gitti diye gözyaşı döktü.Muratpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğleden sonra teneffüste fenalaştı. Aynur'un yere düştüğünü gören beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, hemen öğrencinin yanına koştu. Öğrencisinin kalbinin durduğunu fark eden Ayhan, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra Aynur Ayan'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, Aynur'a müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Aynur Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aynur, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Kızının ölüm haberini alıp, hastaneye gelen Mustafa Ayan, sinir krizi geçirdi. Mustafa Ayan, Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.BABAANESİ VE DEDELERİ CENAZEYİ ALDIAynur Ayan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından kendisiyle aynı ismi taşıyan babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Oğlu ve gelini bitkin halde olduğu için cenazeyi almaya gelen babaanne Aynur Ayan, torununun tabutuna bakıp, Yavrum gitti, güzel kızım benim, kuzum gitti diyerek gözyaşı döktü.Aynur Ayan'ın cenazesi Uncalı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Etiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.