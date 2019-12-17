Haberler » Güncel » Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber

Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Antalya'da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Oltaya takılan köpek balığından korkan amatör balıkçılar çareyi oltayı kesmekte buldu.

17.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16

'da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Hem korkup hem de şaşıran balıkçılar, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Kaleiçi Yat Limanı'nda geçen perşembe gecesi balık avlamak için botla açılan balıkçılar, falezlerin açığında oltalarını denize fırlattı. Bir süre sonra Teoman İpkin, oltasına takılan balığı yakalamak için tüm gücüyle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 1.5 metrelik balığı gören İpkin, şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştı. Hem şaşıran hem de korkan İpkin, yakaladığı balığın kılıç balığı olduğunu düşündü. Balığı inceleyen İpkin, köpek balığı olduğunu fark etti.

KÖPEK BALIĞI BALIKÇILARI KORKUTTU

Köpek balığının botu ısırma ihtimalini düşünen ve tedirgin olan amatör balıkçılardan biri cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Köpek balığından çok korkan İpkin, "Botu ısırtmayalım. Çekin şunu ben çok korktum. Bıçağı vurun oltaya gitsin şu. Çok ürperdim insanlar bir de burada yüzüyor. Yaklaşık 150 kilogramlık bir köpek balığı" dedi.

İpkin, misinayı keserek köpek balığını serbest bıraktı.

Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:03 Maltepe ile Fındıklı kardeş oldu - Haber
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu - Haber
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'nda katılımcılara hitap etti: (1) - Haber
13:58 Helva ve tahin imalatının duayen isimlerinden Serhat Kama hayatını kaybetti - Haber
13:57 Ankara güne sisle uyandı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 14:03:57