ANTALYA 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti

Kaynak: DHA

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar ettiANTALYA'da bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B.(32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp intihar etti.Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan B., evde kimsenin olmadığı sırada kedisini dış kapının üst pervazına bağladığı iple astı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif B., kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Hakan B.'nin yanında 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not buldu.İncelemelerden sonra, B'nin cansız bedeni, otopsi yapılma üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.