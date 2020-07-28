ANTALYA Oruç Reis, Gümrük Limanı’na demirledi

Oruç Reis, Gümrük Limanı'na demirledi

ANTALYA açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis gemisi, dün gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demir attı.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 hafta süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişinin ardından, dün gece yarısı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirledi. Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan gemi, bir süredir Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.