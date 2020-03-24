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Antalya OSB 2 ay yönetim aidatı ve dükkan kirası almayacak

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu, ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olmak için, Nisan ve Mayıs aylarına ait Yönetim Aidatı ödemeleri ile bölge çarşısı ve kademe dükkanlarında faaliyet gösteren 27 esnafın Nisan ve Mayıs ayı kira ödemelerini iptal etti.

24.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:29
Antalya OSB 2 ay yönetim aidatı ve dükkan kirası almayacak
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu, ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olmak için, Nisan ve Mayıs aylarına ait Yönetim Aidatı ödemeleri ile bölge çarşısı ve kademe dükkanlarında faaliyet gösteren 27 esnafın Nisan ve Mayıs ayı kira ödemelerini iptal etti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olmak için, Nisan ve Mayıs aylarına ait Yönetim Aidatı ödemelerini iptal etti. Ayrıca bölge çarşısı ve kademe dükkanlarında faaliyet gösteren 27 esnaftan, Nisan ve Mayıs ayı için kira alınmaması kararlaştırıldı. Desteğin, bölge sanayicisine yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik tasarruf sağlayacağını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, firmaların bu zor zamanları en az hasarla atlatması için eldeki tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

"Gün destek olma günü"

Gelişmelere göre alınan önlem ve sağlanacak desteklerin imkanlar dahilinde revize edileceğini aktaran Bahar, "Bu zor zamanların ekonomik açıdan kolay kapanmayacak yaralar açacağı herkesin malumudur. Ancak her ne olursa olsun ümitsizliğe kapılma gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. İmkanlar dahilinde herkesin birbirine destek olması gerektiği, safları sıklaştırmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bölge Yönetim Kurulu bu düşünceden hareketle, katılımcılarına sunduğu kaliteli ve kesintisiz hizmet arzında aksamalara neden olmayacak şekilde, bazı gelir kalemlerini iptal ederek bölge sanayicilerinin giderlerini düşürmeyi amaçlamıştır" dedi.

"Ön koşul ve şart yok"

Destekten, herhangi bir ön koşul ya da şart aranmaksızın tüm sanayicilerin ve esnafın yararlanabileceğini vurgulayan Bahar, "Firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatması, istihdamda herhangi bir kayıp yaşanmaması en büyük temennimizdir. Elimizdeki imkanlar dahilinde sanayicimize ve bölge esnafımıza ilk asisti yaptık. Devletimiz de güçlü elini sanayicinin omzundan eksik etmez, gereken desteği sağlar ise hep birlikte bu zor zamanların üstesinden gelebiliriz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ali Bahar, Antalya, OSB, Ekonomi

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