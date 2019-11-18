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Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini bölgeye taşıyan elektrik ana dağıtım merkezi, son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildi.

18.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:44Antalya OSB'nin elektrik ana dağıtım merkezi yenilendi
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini bölgeye taşıyan elektrik ana dağıtım merkezi, son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildi.
Antalya OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1991'de kurulan ve yılda yaklaşık 400 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisini bölge firmalarına taşıyan merkezde bulunan açık şalt sistemli elektrik teçhizatları, kapalı şalt sistemli metal muhafazalı modüler hücreler kullanılarak baştan sona yenilendi.
Elektrik ana dağıtım merkezindeki olası arızaların asgari düzeye indirilmesi, işletme güvenliğinin sağlanması ve bölge firmalarına kaliteli, kesintisiz enerji arzının sürdürülebilirliği için yapılan yenileme çalışmaları sonucu, merkezin dışarıdan bir müdahale ya da doğal afet yaşanmadığı sürece en az 25 yıllık kullanım ömrü oldu.
Yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca, katılımcıların artan enerji ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için lokal dağıtım merkezlerine ek yapılarak, bölgedeki toplam lokal dağıtım merkezi sayısı 72'ye çıkarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, elektrik ana dağıtım merkezinin, bölgedeki en önemli yapı olduğunu belirtti.
Dağıtım merkezinin tıpkı bir kalp gibi elektrik enerjisinin tüm firmalara dağıtılmasını sağlayan, hayati öneme sahip bir tesis olduğuna dikkati çeken Bahar, "Burada yaşanacak en küçük bir arıza ya da aksaklık üretimde ciddi kayıplara neden olacaktır. Bölgemizde bugüne kadar, ana dağıtım merkezimizden kaynaklı bir kesinti yaşanmamıştır. Yapılan yenileme çalışmaları ile böylesi bir sorunla bir 25 yıl daha karşılaşılmamasının önlemi alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, OSB, Ekonomi

Kaynak: AA

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