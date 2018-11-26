Antalya Osb Sanayicileri İran'da

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:06



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:06

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) İran Tebriz Sanayi Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği ticaret heyeti programının üçüncü ayağı İran'da gerçekleşti. Program kapsamında Antalya OSB sanayicileri ile İran'ın önde gelen firmalarının temsilcileri arasında toplam 486 yüz yüze görüşme yapıldı.Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Tebriz İli Sanayi Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen programın startı Haziran ayında verilmişti. İlk olarak Antalya OSB ve Tebriz firmaları mercek altına alınmış, titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda nokta atışı firma eşleştirmeleri yapılmıştı. Çalışmanın ardından Tebrizli iş insanları Ekim ayında Antalya OSB firmalarını ziyaret etmiş ve Bölge sanayicileri ile 268 yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.Tebriz valiliği karşıladıAntalya OSB sanayicilerinin Tebriz ziyaretini kapsayan üçüncü etap temasları, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar önderliğinde yapıldı. 19 Bölge sanayicisinin yer aldığı heyet, 3 günlük programın ilk gününde Tebriz Valiliğinde düzenlenen, Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı Tebriz ve Antalya Ekonomi ve Ticari Girişimciler Toplantısına katıldı. Toplantının ardından Tebriz'in dört büyük sanayi tesisinde incelemelerde bulunan Antalya OSB sanayicileri, programın devamında Tebriz'in önde gelen firmalarının yetkilileri ile yeni işbirliklerini değerlendirdiği toplam 218 yüz yüze görüşme yaptı.468 Yüz yüze görüşmeProgramın oldukça dolu ve verimli geçtiğini aktaran Başkan Bahar, "5 ay gibi kısa bir sürede üç etap şeklinde planlanan ve icra edilen program, Bölgemiz ve sanayicilerimiz açısından oldukça verimli geçmiştir. Bölge sanayicilerimiz ile Tebrizli iş inşaları arasında toplam 468 yüz yüze görüşme yapılmış, 30'a yakın iş anlaşması imzalanma aşamasına gelmiştir. Bu hem Bölgemiz hem de ülkemiz ihracatının artması açısından atılmış önemli ve büyük bir adımdır. Yaptığımız ihracat hamlesi her ne kadar ticari bir kazanım gibi gözükse de temaslarımız esnasında kurduğumuz dostluk temelli ilişkilerin, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ciddi bir katkı sağladığına inancımız tamdır. Tebriz'de ekonomi ve ticaretin yanı sıra farklı alanlarda geniş iş birliği yaparak maliyetleri azaltabilir, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabiliriz" dedi.Cehangiri: "İlişkileri geliştirmeye hazırız"Antalya ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirten Tebriz İli Vali Yardımcısı Ali Cehangiri, "İran ve Türkiye iki dost ve komşu ülke olarak sürekli birbirlerinin yanında olmuştur. Türkiye ile İran'ın ekonomik anlamda bazı sıkıntılarla karşılaştıkları bu dönemde de işbirliği yapmak suretiyle zorlukları geride bırakabilirler. Bu kapsamda Türk girişimcilere İran'da özellikle Doğu Azerbaycanlı kardeşleri ile işbirliği yapma çağrımızı yineliyoruz" şeklinde konuştu.Kami: "Antalya sanayi konusunda önemli bir şehir"İranlı ve Türk girişimcilerin en büyük ticari sorununun para ve bankacılık olduğunu belirten İran ve Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Reza Kami, İranlıların Antalya'yı turizmi ile tanıdıklarını ancak şehrin sanayi konusunda da önemli olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kami, Türkiye'nin teknolojisi, enerjisi, uzman ve ucuz iş gücü ile İranlı ve Türk girişimcilerin hedeflerine ve çıkarlarına fayda sağlayabileceğini ifade etti. - ANTALYA