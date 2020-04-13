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ANTALYA Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldi

Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında turizm sezonunun kapalı olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otel, Rus turistler için video hazırladı.

13.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:47
Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında turizm sezonunun kapalı olduğu Antalya 'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otel, Rus turistler için video hazırladı. Otel çalışanları, turizme ve turiste özlemini dile getirdiği mesajlarını paylaştı. Rus turistler de bu özleme, videolu yanıt verdi.
Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer ilçesinin Çamyuva Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı L'Oceanica Beach Resort Hotel, 2019 sezonunun kapanmasının ardından planlamasını, mart ayı sonunda açmak için yaptı. Fakat tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında turizm sezonu belirsiz bir tarihe kadar kapanınca otele turist alamadı. Turizme ve turistlere özlemlerini dile getirmek isteyen otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, departman müdürleri ve çalışanları, tatile gelemeyen Rus turistlere yönelik bir video hazırladı. VİDEO SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Videoda otel çalışanları Rusça hazırlanan kağıtlarla çektikleri fotoğraflarla çeşitli sorular sordu. Resepsiyon memuru Olga Manina, 'Kimse neden benden deniz manzaralı oda istemiyor?\ ANTALYA Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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