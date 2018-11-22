Antalya Otel Servisi Şarampole Devrildi: 14 Yaralı

Otel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı Namık Kemal
KILINÇ/SERİK (Antalya
), (DHA
) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otele ait personeli taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında D400
karayolunun Serik'e bağlı Kadriye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Belek
turizm merkezindeki bir otelin personelini taşıyan Ümit Genç
'in kullandığı midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İçerisinde 32 kişinin bulunduğu midibüs şarampole düşerek yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Serik ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DHA,serik,Antalya
22 Kasım 2018 Perşembe 10:27