ANTALYA Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur oldu

Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur olduAntalya
'nın Kemer
ilçesinde kiracı ve kiraya veren firma arasında yaşanan parsel tartışmaları nedeniyle 5 yıldızlı otel, tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler nedeniyle mağdur oldu.
Kemer'e bağlı Göynük
Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otel, 2015 yılında kapatıldı. Bir işletmeciye kiralanan otel, bir süre çalıştırıldıktan sonra işletmeci firma tarafından kiraya verildi. 2 yıl sonra kiraya veren firma ile kiracı arasında otel arsasının 2 parsele ayrılması tartışması çıktı. Kiraya veren firmanın yetkilileri avukat aracılığıyla 1 Haziran'da gelerek 1718 parselde bulunan otel ile 1720 parselde bulunan sahil kısmını tel örgülerle kapatmaya başladı.
13 gündür yapılan ve sökülen tel örgüler nedeniyle sezon başında rezervasyon yaptırarak, tatil için otele gelen müşteriler, denize sıfır bir otelde tatil yapmayı umarken, tel örgülerle karşılaştı. Otelden denize geçişin tamamen kapanması nedeniyle otel binasına sıkışan turistler tüm yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
'NEDEN TURİSTLER BURADAYKEN YAPILIYOR'
Çocuğuyla tatil için otele gelen ve tel örgüyle otelin ikiye ayrılmasını anbean takip eden Rus Anna Zaburskaya, Türkiye
'ye tatil için 15 kere geldiğini ve 3'üncü kez bu otelde konakladığını söyledi. Zaburskaya, Yaşanan bu olaydan dolayı şok olduk. İlk geldiğimizde her şey çok güzeldi. Ama ikinci gün akşam denize doğru gitmek istediğimizde ise karşımızda bunu bulduk. Biz zaten iyi bir ödeme yaptık ve neden bunlar turistler buradayken yapılıyor Belki de kışın yapsalardı daha iyi olurdu. İnsanlar tatilleri için para biriktiriyor sezonda sevdiğimiz Türkiye'ye gelmek için. Benim ilk gelişim değil bu otele. Daha önce bu otelin nasıl olduğunu da biliyorum. Şu anda çok kötü. Anlayamıyorum, neden yüksek bir turizm sezonunda böyle bir olay yapılıyor ve artık bu otele kim gelecek dedi.
'HERKES DENİZE GİRMEK İÇİN BURAYA GELDİ'
Otelde iki çocuğu ve eşiyle kalan Rus Vasili Vasiliev, Türkiye'ye 12 kez tatil için geldiğini ve bu oteli ilk defa tercih ettiklerini söyledi. Vasiliev, İnsanlar buraya tatillerini yapabilmek ve denize girebilmek için geliyor. Herkes ailesiyle ve çocuklarıyla burada. Herkes denize girmek için buraya geldi. Denize gitmemizin önünü kesmeyin rica ediyorum diye konuştu.
'TURİSTLER BU OLAYI SABAHTAN AKŞAMA KADAR GÖZLEMLEDİ'
Oteli işleten firmanın avukatı Mehmet Bozokluoğlu ise sözleşmeye göre otelin kiracısı konumunda olduklarını söyledi. Mart ayında yaşanan tartışmalar sonrasında kira sözleşmesi olmasına rağmen karşı tarafın hukuka aykırı olarak otele girmeye çalıştığını öne süren Mehmet Bozokluoğlu, şöyle dedi
Ellerinde herhangi bir hukuki dayanak ya da idari bir karar olmaksızın Valiliğin sözlü bir talimatı olduğunu söyleyerek otelin içerisine girmeye ve oteli iki parsel arasında ayırmak için tel çekme işleminin yapılacağını söylediler. 1 ve 2 Haziran'da bu olay devam etti ve bugün de karşı taraf yani bize kiraya veren şirket yetkilileri tarafından zorla otele girilmeye çalışıldı. Arka taraftaki otelin giriş kapısı kırılarak, jandarma eşliğinde otele giriş yapıldı. Şu anda gördüğünüz çitleri hukuka aykırı yollardan ellerinde herhangi bir dayanak olmaksızın çekmiş bulunmaktalar. Bu durumda müşterilerimiz mağdur. Antalya turizmini, özellikle Türkiye turizmini baltalamaya çalışmaktadırlar. Buraya Rusya ve diğer ülkelerden gelen turistlerimiz mevcut. Turistler bu olayı sabahtan akşama kadar gözlemledi. Herhangi bir dayanakları olmaksızın hukuka aykırı, gayrimeşru yapılan bu olaydan şikayetçiyiz. Biz de tüm sürecin arkasındayız. Fakat bu hem otelimizin işletmesi bakımından hem de turistlerimizin huzuru ve sükunu açısından büyük bir zarar vermekte. Turizm sektörünün resmen baltalanması söz konusudur.
Kaynak: DHAavukat
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