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Antalya otogarı izin komisyonu önünde aşırı yoğunluk

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşımın yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan izin komisyonu önünde metrelerce kuyruk oluştu.

30.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:19
Antalya otogarı izin komisyonu önünde aşırı yoğunluk
Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşımın yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan izin komisyonu önünde metrelerce kuyruk oluştu. Yığılmaların da yaşandığı kuyrukta, bazı vatandaşların 1 metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayması yine sıradaki vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, "Hasta olmayan insan burada hasta olur. Sıraya girmeye korkuyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığının şehirlerarası ulaşımının yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından Antalya Valiliği tarafından şehirlerarası otobüs terminali binası içerisinde izin komisyonu kuruldu. Geçerli sebebini resmi bir belgeyle kanıtlayabilen yolculara izin veren komisyona talebin ulaşması için terminal binası önünde kurulan başvuru standı önünde yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok vatandaş uyarılara rağmen en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimisi de kuyruktan ayrılarak sırasını bekliyor. Sırası gelen vatandaşsa gideceği ili ve sebebiyle birlikte belirttiği dilekçesini iletmesinin ardından kuyruktan ayrılıp, izin komisyonundan gelecek kararı bekliyor.

"Sıraya girmeye korkuyorum"

Isparta'ya gitmek istediğini belirten Mücahit Fidan, sabah 07.30'dan bu yana izin beklediğini ifade ederek, "Ben Isparta'da çalışıyorum, oraya gitmek zorundayım. Şu sıraya bakar mısınız. Sosyal mesafe güvenliği denilen hiçbir şey yok. Hasta olmayan insan burada hasta olur. İnsanların hiçbir şekilde duyarlılığı yok. Sıraya girmeye korkuyorum. Sabahtan beri kendimi uzak tutuyorum. Şakaya alınacak bir iş değil bu" dedi.

"Sırayı görünce maşallah dedim"

Kuyruğun en sonundaki Mehmet Ali Polat ise Gaziantep'e gitmek istediğini ve izin almak için kuyruğa girdiğini ifade etti. Önündeki sıra yüzünden akşam saatlerinde izin ve daha sonrası bilet almayı umduğunu söyleyen Polat, "Sıra orada zannedip en başa gitmiştim ama en sonraya gelince maşallah dedim. 250-300 kişi var önümde. İnşallah akşam olmadan sıra gelir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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