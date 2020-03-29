Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Otogarı'nda Seyahat Komisyonu çalışmaya başladı

ANTALYA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, Seyahat Komisyonu oluşturuldu.

29.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:15
Antalya Otogarı'nda Seyahat Komisyonu çalışmaya başladı

ANTALYA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, Seyahat Komisyonu oluşturuldu. Komisyona başvuranlar, izin verilmesi halinde yolculuk edebiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışı seyahatleri durdurulurken, yurt içi seyahatler de kısıtlandı. Başka ilde cenazesi olanlar, tedavi için şehir dışındaki hastaneye sevk edilenler ve kamu görevlileri dışındakilerin, geçerli gerekçe sunmadıkça yurt içi seyahatleri yasaklandı. Turizm kenti Antalya 'daki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de bu kapsamda hazırlıklar yapıldı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, terminale gelerek, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Özgödek'in de maske taktığı görüldü. Terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralının uygulanması dikkat çekerken, çalışanların tamamının maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Yolculuk etmek isteyenler, terminalde oluşturulan komisyona seyahat gerekçelerini doğrular nitelikteki belgeyi sunarak, onay alıp daha sonra seyahat etmek istediği firmadan otobüs biletini alıyor. Firmalar ise talep yoğunluğunun azlığı nedeniyle bir otobüsün dolacağı kadar yolcu talebi oluşması halinde gidilecek kente hemen sefer düzenleyebiliyor. Ayrıca terminal girişinde X-ray taramasından geçen yolcular, girişte bulundurulan el dezenfektanlarını kullanıyor. Yolcuların tamamı, terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralına uygun bekletilirken, bir görevlinin sürekli mesafeyi hatırlatan uyarıda bulunduğu görüldü.

BİLETLER FİYATLARININ 2'YE KATLANDIĞI İDDİASI

Öte yandan Antalya'da görevli olduğu inşaat firmasının çalışmayı durdurmasının ardından memleketi Van'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, mağdur olduklarını öne sürdü. Bilet fiyatlarının bir anda artırıldığını iddia eden Bağa, "200 liraya aldığımız bilet 400 lira olmuş. Memleketime gideceğim ama bilet fiyatını duyunca şaşırdım" dedi.

Van'a giden Erdal Yiğit ise "Fırsatçılık bu. Bilet fiyatı 2'ye katlanmış. Gitmek için bekliyorum. Mecburen 400 lira verip bileti aldım" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya Otogarı'nda Seyahat Komisyonu çalışmaya başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP, AK Parti’ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haberler
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: THY Genel Müdürü Ekşi'den İstanbul uçuşlarına ilişkin açıklama - Haber 17:40: İngiltere'de son 24 saatte koronadan 209 kişi hayatını kaybetti - Haber 17:40: Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri - Haber 17:39: Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınıyor? - Haber 17:39: AVCILAR'DA BİR GRUP KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ YOL KAPATIP HALAY ÇEKTİ - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber