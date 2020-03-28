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Antalya otogarında şehirlerarası yolculuk kısıtlaması yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Antalya Otogarında seferler saat 23.00 itibarıyla durduruldu.

28.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:52
Antalya otogarında şehirlerarası yolculuk kısıtlaması yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Antalya Otogarında seferler saat 23.00 itibarıyla durduruldu. Polis , terminalden otobüs çıkışlarına izin vermedi.

Hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüs seferleri iptalinin ardından otogar girişinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri yolcuları otogardan ayrılmaları için sık sık uyardı. Güvenlik güçleri, Antalya'da akrabaları olanların ya da şehir merkezine dönmek isteyenler için ücretsiz otobüs imkanı olduğunu duyurdu. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşlar ise bekleyişini sürürdü. İller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle ve valilik tarafından verilecek seyahat belgesiyle yapılabilecek.

"Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok"

Korona virüs tedbirlerinin ele alındığı İl İdare Kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Alınan tedbirleri İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceklerini ifade eden Karaloğlu, "İlde uygulamalarla ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız. Saat 12.00'de de il pandemi kurulunu toplayacağız. Orada da pandemiyle ilgili diğer konular masaya yatırılacak. Burada bizim aldığımız kararları sahada uygularken vatandaşların kararlara uyması, bize yardımcı olması çok önemli. Alınan bütün kararlar, hepimizi korumak için alınıyor. Ülkede yaşayan her bir insanı korumak maksadıyla alınıyor. Vatandaşların harfiyen uyması lazım. Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Vatandaşımızın oto kontrol yapması lazım. Markete gittiğinde, markette konan kurala uyması lazım. Toplu taşıma aracıyla seyahat ediyorsa araçta konan kurala uyunmuyorsa o araca binmeyecek, uyaracak. Pazar kalabalıksa girmeyecek. Vatandaşın oto kontrolü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok" dedi.

"Seyahat belgesi verilecek"

Şehirlerarası ulaşıma kısıtlama getirildiğine değinen Karaloğlu, "Komisyon kuracağız. Bu komisyonda genelgede sayılan mazeretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesi ile şehirlerarasında yolculuk yapılabilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Sahiller, parklar, mesire alanları gibi alanlarda vatandaşımız bulunmayacak. Kona kural neyse herkes harfiyen buna uysun. El birliğiyle bu problemin üzerinden geliriz. Güçlü devletimiz, büyük milletimiz var. Ama konan kurallara hep beraber uymalıyız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Polis, Güncel

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