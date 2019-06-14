14.06.2019 14:15
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ANTALYA Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise, Size gelecek mermilere ben siper olayım dedi

Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise, Size gelecek mermilere ben siper olayım dediAntalya'da alkollü şüpheli, önce bir otomobili ardından da bir motosikleti, sürücülerini bıçakla tehdit ederek, gasbetti.

Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise, Size gelecek mermilere ben siper olayım dedi
Antalya'da alkollü şüpheli, önce bir otomobili ardından da bir motosikleti, sürücülerini bıçakla tehdit ederek, gasbetti. Kaza yaptığı sırada yakalanan şüpheli, kendisini gözaltına alınan polislere ağlayarak, Size gelecek mermilere ben siper olayım, beni bırakın diyerek, yalvardı.
Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı.İddiaya göre aşırı alkollü olan şüpheli, Yusuf Mızrak'ın(66), Turgut Reis Caddesi üzerinde park etmeye çalıştığı otomobili, bıçak tehdidiyle alıp, kaçtı. Sabancı Bulvarı üzerine geldiğinde ise kaza yaptı. Şüpheli, bu sırada yardım için yanına gelen Soner Doğan'ı da bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdi ve motosikletini gasbetti.
Motosiklet ile kaçmaya devam eden şüpheli, Turgut Reis Caddesi üzerinde ikinci kez kaza yaptı. Asfalt zemin üzerinde yatarken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli, Abi size saygım sonsuz. Siz Türkiye Cumhuriyetinin polisisiniz. Size gelecek mermilere ben siper olayım beni bırakın diyerek, gözyaşı döktü.
Şüpheli, güçlükle bindirildiği ambulansla polis nezaretinde hastaneye görüldü.
Otomobili gasbedilen Yusuf Mızrak, olayın şokunu atlatamadığın belirterek, Otomobil güneşte kalınca gölgeye almak istedim. Bu şahıs birini kovalıyordu. Arabayı park ediyordum. Bıçağı gösterip, arabamı gasbetti. Bıçağı görünce kendimi dışarı attım. Arabamı alıp, gitti. Arabamı buldum ama yarısı gitmiş durumda diye konuştu. Motosiklet sürücüsü Soner Doğan da Konyaaltı'na iş yerime doğru gidiyordum. Adamın üstü çıplaktı. Karşıma geçti, yardım ister gibi. Bir ihtiyacı vardır diye durdum, insanlık yapayım dedim, motorumu gasbetti dedi.ANTALYA Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise, Size gelecek mermilere ben siper olayım dedi
Kaynak: DHA
Antalya, Motosiklet, Güncel

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