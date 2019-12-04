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Antalya otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede

Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede (2)'ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU'Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz Baş'ın, otomobilinde tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Baş ile onun amcaoğlu Doğukan Aybey sevk edildiği savcılıkta...

04.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:37
Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede (2)
'ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU'
'nın ilçesinde Deniz Baş'ın, otomobilinde tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Baş ile onun amcaoğlu Doğukan Aybey sevk edildiği savcılıkta ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından Merve Baş ve Doğukan Aybey 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Manavgat sulh ceza hakimliğinde ifade veren Merve Baş, 'Olay günü boşanma aşamasında bulunduğum eşim Deniz Baş benim kaldığım evin önüne gelecekti. Uzaklaştırma kararı bittiği için yeniden uzaklaştırma alabilmek için evden inip, fotoğraflarını çekecektim. Evden çıkarken Doğukan'a vermedim. Arkamdan geldi ve Deniz'e ateş etti. Olayda benim bir suçum yokö dedi.
Doğukan Aybey de ifadesinde, 'Olay gününün sabahında Deniz Baş, ben evde uyurken amcama cam fırlatarak saldırmış. Olay sırasında ise Merve'nin dışarı çıktığını söyleyince çatıda bulunan av tüfeğini alarak aşağı indim. Aşağı korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Araç hareket edince bana ateş edebileceğini düşünerek 2 el daha ateş ettim. Daha önceden Deniz, hem benim oturduğum evi hem de amcamların evini kurşunlamıştı. Ben onları korumak için korkutmak amacıyla ateş ettim. Öldürmek gibi bir kastım yoktuö diye konuştu.
AMCAOĞLU TUTUKLANDI
Manavgat sulh ceza hakimi ifadelerin alınmasının ardından Doğan Aybey'in tutuklanmasına, Merve Baş'ın ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atması karşılığında adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
Kararın ardından salıverilen Merve Baş, adliye çıkışında bekleyen annesi ve kızına sarıldı.
Antalya otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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