Haberler » Güncel » Antalya otomobilin çarptığı nazlı, yaşamını yitirdi - Haber

Antalya otomobilin çarptığı nazlı, yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdiANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

01.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:44
Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi
ANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya otomobilin çarptığı nazlı, yaşamını yitirdi

Antalya Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 16:52:47