Haberler » Güncel » Haber

Antalya otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Tuncer (77) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

02.10.2019 12:10
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Tuncer (77) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağır olduğu öğrenilen Ayşe Tuncer, hastanede yapılan kontrollerinin ardından Alanya'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.
Antalya otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ayşe Tuncer, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor
16:22 ADÜ'de tanıtım temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi
16:20 Pompeo'dan Çin'e Uygur Türkleri tepkisi
16:20 Down sendromlu çocuklara atlı terapi
16:20 Bakan soylu, yaya geçidi nöbetine katıldı
16:19 Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor - Agnes Callamard/Tevekkül Karman/Eymen...
16:19 Tarsus'ta yaşlılar denizle buluştu