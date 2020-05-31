ANTALYA Otomobilin daldığı durak yıkıldı; sürücü ağır yaralı

Otomobilin daldığı durak yıkıldı; sürücü ağır yaralıANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkıp, otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü Arif Öksüz, ağır yaralandı.

31.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:30
Otomobilin daldığı durak yıkıldı; sürücü ağır yaralı
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkıp, otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü Arif Öksüz, ağır yaralandı. Kazada yıkılan durakta kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Lara yönüne giden Arif Öksüz'ün kullandığı 07 SU 825 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, otobüs durağına daldı. Sürücü Öksüz'ün ağır yaralandığı kazada otomobil, hurdaya dönerken, kimsenin olmadığı durak ise yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, olası başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çevredekilerin araçtan çıkardığı sürücü Arif Öksüz, sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ANTALYA Otomobilin daldığı durak yıkıldı; sürücü ağır yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Arif Öksüz, Muratpaşa, Güncel, Haber

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