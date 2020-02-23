Haberler » Güncel » Antalya otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti - Haber

Antalya otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti

Otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybettiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolünden çıkan otomobille bir iş yerine giren Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi.

23.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:52
Otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti
ANTALYA'nın ilçesinde kontrolünden çıkan otomobille bir iş yerine giren Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi. Yavuz Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz'ın kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hızla caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi. İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine verdi. Kaza sebebiyle ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yavuz Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavuz Yılmaz'ın cenazesi morga konuldu. Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yavuz Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobil, hızla gelerek iş yerine çarptığı yer aldı.
Antalya otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti

Yavuz Yılmaz, Kalp Krizi, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:33:47