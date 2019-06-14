14.06.2019 16:44
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ANTALYA Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, o anlar kamerada

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, o anlar kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, o anlar kamerada
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra geri gelip, yaralılara yardım etti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kumköy'de yaşandı. Kumköy'den D400 Karayolu yönüne giden Ahmet Yanar'ın kullandığı 07 LM 030 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fikret Dursun'un kullandığı 07 L 4676 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan Dursun, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Dursun'un arkasında oturan annesi Sümeyra Dursun ise yola savruldu. Başında kask bulunan Fikret Dursun ile kask takmayan annesinin yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet Yanar, sağlık ve jandarma ekiplerini aradı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelen motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Fikret Dursun'un otomobille bir süre sürüklendiği görülen görüntülerde anne Sümeyra Dursun devrilen motosikletten yola düşüyor. Otomobil sürücüsü Ahmet Yanar ise aracını durdurup, aşağıya iniyor. Tampona takılan motosiklet parçasını alıp, atıyor. Ardından otomobiliyle olay yerinden kaçıyor. Kısa süre sonra koşarak, geri gelip, yaralılara yardım ediyor.
Otomobil sürücüsü Ahmet Yanar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.ANTALYA Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, o anlar kamerada
Kaynak: DHA
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