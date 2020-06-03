ANTALYA Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 1'i ağır 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralıAntalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

03.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:55
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kavşakta bekleyen iki kişinin araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza, saat 09.00 sıralarında Korkuteli- Bucak yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Yelten Mahallesi'nden Korkuteli yönüne giden Okan Algül'ün (19) kullandığı 15 ES 233 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Uzun'un (31) kullandığı 07 RS 775 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 15 ES 233 plakalı otomobilde bulunan sürücü Okan Akgül ile aynı araçta bulunan Hasan Kocakuş (18), Barış Akgül (17), İsa Akgül (18), İzzet Kaçar (26) ve diğer aracın sürücüsü Murat Uzun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan İzzet Kaçar, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobillerden biri kavşaktan yola çıktığı sırada hızla gelen diğer araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı.
SON ANDA KURTULDULAR
Diğer yandan kavşakta bekleyen iki kişinin ise araçları el kol hareketleriyle uyarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, bu kişilerin çarpışan araçların altında kalmaktan da son anda kurtulduğu görüldü. ANTALYA Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 1’i ağır 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Bucak, Güncel, Haber

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