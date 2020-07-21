ANTALYA Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak

Öykü Arin bir daha ilik savaşı verirse, fotoferez tedavisi uygulanacak

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (5), 3'üncü kez ilik savaşı verdiğini duyuran annesi Eylem Şen Yazıcı, "Bir daha ilik savaşı tekrar ederse fotoferez (kanın özel bir ışıkla ışınlandığı terapi) yapılması gerekecek" dedi.

İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin'in ilik savaşı halen devam ediyor.

3 KEZ İLİK SAVAŞI VERDİ

Öykü Arin'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, "Babasından yarı uyumlu nakil olduktan sonra 3 kez ilik savaşı oldu. Bir daha ilik savaşı tekrar ederse fotoferez yapılması gerekecek. O da yüzde 60 işe yarıyormuş. O da işe yaramazsa 3'üncü kez nakil ihtimali söz konusu. Elbette bizim umudumuz ilik savaşının bir daha tekrar etmemesi ve her şeyin su gibi akıp gitmesi" dedi.

'TAM UYUMLU DONÖR BULABİLSEYDİK'

Covid-19 nedeniyle Öykü Arin'in hastaneye gitmesinin uygun olmadığını anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Antalya'da eve emekli bir hemşire gelip kan alıp hastane kapısında görevliye bırakıyordu. Bu sistemi İzmir'de kuracağız. Emekli bir çocuk hemşiresi bulmamız lazım İzmir'de. Ayda bir kez burada Vedat hoca apartmanın önüne gelip Öykü Arin'i görüyordu. 3 ayda bir Antalya'ya kontrole geleceğiz. 3 ayda bir görecek. Eğer bir aksilik olmazda şu anda plan böyle. Umudumuz her şeyin iyi gitmesi. İyi dilekleriniz, dualarınız, umutlarınız Öykü Arin ile olsun. Çok mücadele etti, ediyor ve mutlaka kazanacak. Tam uyumlu bir donör bulabilseydik belki de ilik savaşı hiç olmazdı" diye konuştu.

FOTOFEREZ TEDAVİSİ NEDİR?

İşlem öncesi hastaya ağızdan ilaç (psörolen) verilebilir. Daha sonra kandan aferez cihazıyla toplanan beyaz kan küreleri (lökositler) vücut dışında özel bir ışığa (UVA-A) maruz bırakılarak daha sonra hastaya tekrar verilir. Genel olarak ardışık iki gün şeklinde uygulanır. ya da aferez ile alınan hücrelerin bulunduğu torbaya ışığa duyarlı madde injekte edilerek ürün UVA-A ışınına maruz bırakılır.