ANTALYA Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı-ARŞİV

Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı Antalya
'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'e (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli süreci de başladı. Öykü Arin'e daha önce anneden yarı uyumlu yapılan ilik nakli tutmamıştı. Öykü Arin'e yarın kök hücre naklinin başlaması bekleniyor.
Geçen yıl İzmir
'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana steril odada tutulurken, doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.
'BENDEN HÜCRE TOPLAYACAKLAR'
Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı açıklanan Öykü Arin için babadan yüzde 50 uyumlu ilik nakli süreci de bugün başlatıldı. Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, Bugün genel anesteziyle benden hücre toplayacaklar. Yarın da periferik yöntemle alacaklar. Aslında iki gün boyunca iki farklı yöntemle kök hücre toplayıp 02 Haziran Pazar günü Öykü'ye nakil yapılacak. Tekrar 10 gün boyunca nakil sürecinin sonuçlarını gözlemleyecekler dedi.
ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİNDEN YARI UYUMLU NAKLİ TUTMADI
Geçen hafta 'Öykü Arin'e Umut Ol' sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verilmişti
18 Nisan'da anne Eylem Şen'den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibariyle toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü'müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararıyla Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz.
Kaynak: DHA
Antalya
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