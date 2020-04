ANTALYA Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor

Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyorANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5) için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişi, kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Koronavirüs günlerinde de Öykü Arin'in başkalarına umut olduğunu açıklayan anne Eylem Şen Yazıcı, "Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Koronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı" dedi.İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya 'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Koronavirüs günlerinde evde dans edip, şarkı söyleyip, ekmek yapıp, halı dokuyup ve birçok aktivite yapan Öykü Arin, bu zor günlerde evde kalan bireylere de örnek oluyor.'KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE HAYAT KURTARDI''Öykü Arin'e umut ol' kampanyası her geçen gün binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Öykü Arin için donör olan ve başkalarıyla eşleşme gerçekleşip kök hücre bağışı yapan kişiler koronavirüs günlerinde de başkalarına umut oluyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs günlerinde eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Koronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun."'TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK'Kök hücre bağışı esnasında eşi Sıraç İşcan'ın başka bir kişiyle eşleşme yaşadığını anlatan Serap İşcan, "Kampanya süresince eşim Sıraç'la birlikte Kocaeli'de kök hücre bağışında bulunmuştuk. Sıraç'ın verdiği numunenin başa bir hastayla eşleştiği haberini aldık. Şu an damar yoluyla nakil işlemi gerçekleşiyor. Bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Hele ki tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği şu günlerde, bir hayat kurtaracak olmanın eşsiz güzelliğini hissediyoruz. Sizler de donör olun, umut olun" dedi.'BELKİ DE BİRAZ OLSUN EMPATİ KURDUNUZ'Geçtiğimiz günlerde kuzeni Nuriye Alper Kavak'ın da başkasına umut olduğunu duyuran Eylem Şen Yazıcı, mutluluğunu şu ifadelerle anlattı:"Sevgili kuzenim Nuriye Alper Kavak, Öykü Arin'e umut olmak için donör olmuştu. Başka bir çocukla eşleşmiş. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan birçok arkadaşım bizi biraz olsun anlayabildiklerini söylediler. Düşünün siz henüz sadece birkaç gündür tecrittesiniz, oysa lösemi hastaları yıllarca bunu yaşıyor. Üstelik ağır kemoterapi ilaçları, hayatta kalma mücadelesi ve başka bir sürü şeyle birlikte. Psikolojilerini diri tutma meselesi ise başlı başına bir mesele. Nuriye çok haklı, belki de biraz olsun bizimle empati kurdunuz. Belki lösemi hastası bir çocuğun, bir ailenin ve sevdiklerinin dualarını, iyi dileklerini alma şansı sizin elinizdedir."YEĞENİNE DEĞİL BAŞKASINA UMUT OLDUYeğeni için bağışta bulunan Nuriye Alper Kavak, lösemi hastası bir erkek çocukla yüzde 100 eşleşme olduğunu açıkladı. Kavak, "Sanki bayram havası içerisindeyim. Sevdiklerimle bu haberi paylaştım. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Şu günlerde evdeyiz. Küçücük bir virüse karşı savaş veriyoruz. Elimizden hiçbirşey gelmemesinin, çaresiz olmanın ve can derdine düşmenin nasıl bir his olduğunu sanırım biraz olsun anladık. Bizim için bekleyen yürekler var, insanlar var. İlik bizde olan bir şey ve bu onlar için vazgeçilmez bir şey. Lütfen onlar için donör olun" dedi.

Kaynak: DHA