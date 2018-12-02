Antalya Özel Çocuklar Sahaya Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor
'un Göztepe ile oynadığı maçın seremonisinde, sporcularla birlikte özel çocuklar da sahaya çıktı.
Antalyaspor- Göztepe maçı öncesinde Engelliler Haftası
nedeniyle sporcularla birlikte sahaya çıkan özel çocuklar, İstiklal Marşı okudu. Maç başladığında ise özel bireyler aileleriyle birlikte tribünden karşılaşmayı seyretti. Down sendromlu Melih Demiral'ın (7) annesi Firuze Demiral, oğlunu sahada gördüğünde çok duygulandığını, onun mutlu olmasıyla mutluluğunun ikiye katlandığını söyledi.
Oğlunun ilk defa maça geldiğini, Antalyaspor'un maçta özel bireyleri sahaya çıkarmasından memnun kaldığını anlatan Demiral, 'Antalyaspor, Engelliller Haftası dolayısıyla bizi davet etti. Antalyaspor oyuncularıyla özel çocuğum Melih sahaya çıktı, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra ise tribünde maçı izledik. Özel birey annesi olmak çok farklı bir duygu. Oğlumu sahada görünce çok duygulandım. Melih ilk defa maça geliyor ve çok mutlu. Engellileri sadece bir hafta değil her zaman hatırlasınlar. Antalyaspor'a farkındalık yarattığı için çok teşekkür ederim dedi.
Antalyaspor
02 Aralık 2018 Pazar 14:28