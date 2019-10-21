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Antalya özel çocuklardan mehmetçiğe selam

Özel çocuklardan Mehmetçiğe selamANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kahvaltıda buluşan özel çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip başarı diledi.

21.10.2019 12:20
Özel çocuklardan Mehmetçiğe selam
ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kahvaltıda buluşan özel çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip başarı diledi.
Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Polis Atlı Birlik Sosyal tesislerinde özel çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şubesi görevlileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Ulucan ile eşi, konuklarıyla yakından ilgilendi. Çocuklar kahvaltı sonrasında, Kepez Belediyesi Engelli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'nın gösterisini izledi. Özel çocuklar, polis köpeklerine ise büyük ilgi gösterdi. Özel çocuklar, daha sonra polisler eşliğinde ata bindi.
Özel çocuklar, günün sonunda Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip başarı diledi.
Antalya özel çocuklardan mehmetçiğe selam

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Murat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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