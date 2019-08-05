ANTALYA Özlem Özdil, Günnercik'te sevenleriyle buluştu

Özlem Özdil, Günnercik'te sevenleriyle buluştu
Antalya'nın Gazipaşa
ilçesinde düzenlenen 2'nci Toroslar
Günnercik Yayla Şenlikleri kapsamında Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı Özlem Özdil konser verdi.
Gazipaşa Belediyesi'nin düzenlediği ve 3 gün süren Toroslar Yayla Şenliği, ilçeye 55 kilometre uzaklıkta 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'nda yapıldı. Yaylada vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği 500 çadırın yanı sıra araçlarında konakladı. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı şenlikte halk oyunu gösterileri sunuldu. Protokol şenlik alanında kurulan stantları gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. Şenlikte yöresel ve geleneksel oyunlar oynandı. Yörüklerin yaylada en çok eğlendikleri oyunların başında gelen cıngırtlaklar büyük küçük herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve CHP İlçe Başkanı Ömer Güven de cıngırtlağa bindi. Birçok kişi deve ve at üzerinde şenlik alanında gezdirildi. Akşam saatlerinde ise kamp ateşi katıldı. Gençler ateş başında söylenen şarkılarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
Toroslar Günnercik Yayla Şenliği'nin ikinci gününün akşamında ise Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı Özlem Özdil sahneye çıktı. Binlerce vatandaşa türkülerle dolu bir gece yaşatan Özdil'in türkülerine vatandaşlar da eşlik etti. Ünlü sanatçıya günün anısına Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz çiçek ve Gazipaşa'ya adının veriliş kararnamesi olan tabloyu hediye etti.