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Antalya pansiyon odasında ölü bulundu

Pansiyon odasında ölü bulunduAntalya'da Mustafa İlaslan (39), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.

30.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:52
Pansiyon odasında ölü bulundu
Antalya'da Mustafa İlaslan (39), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.
Olay, Tahılpazarı Mahallesi 461 sokaktaki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlisi, Mustafa İlaslan'ın kaldığı odadan gün içerisinde dışarı çıkmaması üzerine polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İlaslan'ın odasında yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, İlaslan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlamadı. Polis İlaslan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Antalya pansiyon odasında ölü bulundu

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Kaynak: DHA


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