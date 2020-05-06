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ANTALYA Parka sosyal mesafe bankı

Parka sosyal mesafe bankıAntalya'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında kentin en işlek bölgelerinden Hadrianus Kapısı önündeki parka, sosyal mesafe kuralı gözetilerek, aralarında 1 metre boşluk bulunan iki ve tek kişilik bank yerleştirildi.

06.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:19
Parka sosyal mesafe bankı
Antalya'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında kentin en işlek bölgelerinden Hadrianus Kapısı önündeki parka, sosyal mesafe kuralı gözetilerek, aralarında 1 metre boşluk bulunan iki ve tek kişilik bank yerleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, siperlik üretimi, dezenfeksiyon işlemi ile boş arazilerde gıda üretimine yönelik seferberlik başlatan Muratpaşa Belediyesi, park ve yol kenarlarındaki bank sistemini değiştirdi. Belediye atölyesinde sosyal mesafe bankı üreten Muratpaşa Belediyesi, bankların ilk montajını Hadrianus Kapısı önündeki alana yaptı. Eski bankı kaldıran belediye çalışanları, oturma alanına, arasında 1 metre mesafe bulunan sosyal mesafe bankını yerleştirdi. Arasında boşluk bulunan iki kişilik bankın yanı sıra alana tek kişilik banklar monte edildi.
Sosyal mesafe bankının montajını takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bazı parklarda eski bankların sosyal mesafeye uygun hale dönüştürülüp ziyan edilmemesini sağlayacaklarını belirtti. Salgının ilk gününden itibaren ihtiyaca odaklı hizmet geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Uysal, "Maske, siperlikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kamu kurumları ve caddelerde dezenfeksiyon yaptık. Belediyemize ait boş arazilerde tarım alanları olarak belirleyip, üretim yapmaya başladık. Sokağa çıkma yasağına yönelik kısıtlamaların azalmasıyla yaşlılar ve gençlerimize yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda özellikle yaşlı insanlar oturma ihtiyacı duyacağı için banklarımızı düzenledik. Sosyal mesafeye uygun bank üretimini atölyelerimizde yaptık. Haftaya yaşlılar ve çocuklar belirli zamanlarda sokağa çıkabileceği için bazı alanlara 1 metre yaklaşma mesafesine uygun bankları yerleştirdik. Yaşkılarımız çocuklarımızın maske kullanarak bankalara oturmasını öneriyoruz. Her yerde bu uygulamaya geçeceğiz" diye konuştu. ANTALYA Parka sosyal mesafe bankı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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